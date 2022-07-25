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Dünya

Afganistan'da hafta sonu meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Afganistan'ın 10 vilayetinde hafta sonu etkili olan seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e çıktığı bildirildi.

Bilal Güler   | 25.07.2022
Afganistan'da hafta sonu meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Afganistan

Taliban'ın geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Mevlevi Muhammed Nesim Hakkani, ağırlıklı olarak ülkenin doğusunda bulunan vilayetleri etkileyen seller nedeniyle ölenlerin sayısının arttığını belirtti.

Meydan Vardak, Paktika, Nangerhar, Nuristan, Pervan, Pençşir ve Paktiya dahil olmak üzere toplamda 10 vilayette etkili olan aşırı yağışların oluşturduğu seller nedeniyle şu ana kadar 23 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

2 bin 500'den fazla evin tahrip olduğu, yaklaşık 2 bin hayvanın ise telef olduğu kaydedildi.

Sel bölgelerine ilk yardım ekiplerinin gönderildiği, ilk insani yardımların ulaştırıldığı aktarılırken, yardım kuruluşlarının bölgeye daha fazla destek vereceği bilgisi paylaşıldı.

Şehirlerarası bazı yolların ulaşıma kapandığı ve hasar aldığı belirtilirken, ekiplerin yolları açmak için çalıştığı ifade edildi.

Bakanlık verilerine göre, son 1 ayda 20 vilayette meydana gelen seller nedeniyle 90'den fazla insan hayatını kaybetti, yaklaşık 120 kişi yaralandı.

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