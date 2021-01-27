Euro
8.94
Dolar
7.36
BIST 100
1,536.11
Altın
1,845.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'dan görevinin ilk gününde telefon diplomasisi

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevinin ilk gününde Kanada, Meksika, Japonya ve Güney Koreli mevkidaşları ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Hakan Çopur   | 27.01.2021
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'dan görevinin ilk gününde telefon diplomasisi

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İlk görüşmesini Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile yapan Blinken, görüşmede ABD ile Kanada arasındaki yakın ilişkilerin önemine vurgu yaptı ve bakanlığı döneminde bu ilişkileri daha da geliştireceklerini vurguladı.

Ardından yapılan görüşmede Blinken ile Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard, ABD ile Meksika arasındaki ekonomik ilişkileri ve Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili son durumu ele aldı.

Daha sonra Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile görüşen Blinken, görüşmelerde ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın muhafaza edilmesine olan bağlılığını dile getirdi.

ABD'nin 71. Dışişleri Bakanı olan Blinken, dün Senatodaki oylamada onaylanmış, ardından Bakanlıkta yemin ederek görevine başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya’da Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı
Kanada’da geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerine başlandı
Senegal'de Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi
Nijerya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor

Benzer haberler

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'dan görevinin ilk gününde telefon diplomasisi

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'dan görevinin ilk gününde telefon diplomasisi

ABD'de görevi sona eren Trump'ın yargılanmasının anayasal olup olmadığı tartışılıyor

FKÖ, ABD’deki misyonunun yeniden açılması kararını memnuniyetle karşıladı

G7 dışişleri bakanları: Rus otoritelerine Bay Navalnıy'ı derhal serbest bırakma çağrısı yapıyoruz

G7 dışişleri bakanları: Rus otoritelerine Bay Navalnıy'ı derhal serbest bırakma çağrısı yapıyoruz
Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılması kararını Duma'ya sundu

Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılması kararını Duma'ya sundu
ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen yemin ederek göreve başladı

ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen yemin ederek göreve başladı