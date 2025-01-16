Dolar
35.46
Euro
36.61
Altın
2,707.45
ETH/USDT
3,332.70
BTC/USDT
99,159.00
BIST 100
9,761.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin "terör listesinden çıkarma" kararı aldığı Küba'da tutuklular salıveriliyor

ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılmasına karar verdiği Küba'da tutukluların serbest bırakılmaya başlandığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
ABD'nin "terör listesinden çıkarma" kararı aldığı Küba'da tutuklular salıveriliyor

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Küba'nın, 2021'de hapsedilen "siyasi tutukluların" salıverilmesi karşılığında "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılacağının belirtilmesinin ardından Havana yönetimi, konuyla ilgili harekete geçti.

Küba'da çeşitli suçlardan hüküm giymiş bazı tutukluların kademeli olarak serbest bırakılmaya başlandığı açıklandı.

Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden "Küba İnsan Hakları Gözlemevi", 18 kişinin serbest bırakıldığını teyit etti.

2021'de kamu düzenini bozmaktan 4 yıl hüküm giyen ve tahliye edilenlerin arasında olan Reyna Yacnara Barreto Batista, basına yaptığı açıklamada, "Saat 03.00'te kapıyı çaldılar. (Hücrede) Uyuyordum ve bana tüm eşyamı toplamamı, serbest olduğumu söylediler. Bütün aile kutluyor." dedi.

Küba'da sivil toplum örgütü "Justice 11J", Kasım 2024'teki açıklamasında, 2021'deki protestolarla bağlantılı olarak 550'den fazla kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

ABD'de Joe Biden yönetiminin "terör listesi" kararı sonrası, Havana yönetimi dün, 553 mahkumun tahliye edileceğini duyurmuştu.

2021 protestoları

Temmuz 2021'de binlerce Kübalı, yaygın elektrik kesintileri ve gıda yetersizliği dahil ciddi ekonomik krizi protesto etmek için sokaklara çıkmıştı.

Göstericilere yönelik tutuklamalar, Havana yönetimi aleyhine uluslararası eleştirilere yol açmış, Kübalı yetkililer huzursuzluğun sorumlusu olarak ABD yaptırımlarına işaret etmişti.

Washington'dan Küba kararı

Beyaz Saray'dan 14 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kongreye gönderilen resmi bildirime göre Küba'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılacağı belirtilmişti.

Buna göre Küba, 2021'de hapsedilen "siyasi tutukluların" serbest bırakılması karşılığında listeden çıkarılacak.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı. Daha sonra göreve gelen Trump yönetimi, Ocak 2021'de görev süresinin son haftasında Küba'yı yeniden bu listeye eklemişti.

Küba'nın resmen çıkarılmasının ardından listede Kuzey Kore, İran ve Suriye kalacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 2024 yılında 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı
İzmir'de maaşları eksik yatan Konak Belediyesi çalışanları "uyarı eylemi" yaptı
1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yeniden yargılanmasına başlandı

Benzer haberler

Los Angeles'taki orman yangınlarıyla mücadele Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabilir

Los Angeles'taki orman yangınlarıyla mücadele Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabilir

ABD'nin "terör listesinden çıkarma" kararı aldığı Küba'da tutuklular salıveriliyor

Kanada, Trump'ın gümrük vergisi planına karşı "her seçeneğin masada" olduğunu bildirdi

Güney Kore ve ABD'den "Kuzey Kore tehdidine" karşı ortak tatbikat

Güney Kore ve ABD'den "Kuzey Kore tehdidine" karşı ortak tatbikat
ABD'de enflasyonda umut verici işaretler olsa da belirsizlikler yakında faiz indirimi ihtimalini gölgeliyor

ABD'de enflasyonda umut verici işaretler olsa da belirsizlikler yakında faiz indirimi ihtimalini gölgeliyor
ABD Başkan Yardımcısı Harris: (Gazze için ateşkes anlaşması) İki devletli çözümün temelini oluşturabilir

ABD Başkan Yardımcısı Harris: (Gazze için ateşkes anlaşması) İki devletli çözümün temelini oluşturabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet