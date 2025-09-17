Dolar
Dünya

ABD'nin Porto Riko'ya 6 adet İHA konuşlandırdığı tespit edildi

ABD'nin, 6 adet MQ-9A Reaper insansız hava aracını (İHA), Porto Riko'daki Rafael Hernandez Uluslararası Havalimanı'na konuşlandırdığı haritalar paylaşıldı.

Mücahit Oktay  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
ABD'nin Porto Riko'ya 6 adet İHA konuşlandırdığı tespit edildi

New York

Çinli uzay istihbarat şirketi MizarVision tarafından yayımlanan bir görüntüde, 9 Eylül'de Porto Riko'nun Aguadilla kentindeki Rafael Hernandez Havalimanı'na park edilmiş 6 adet Reaper tipi İHA'ların tespit edildiği görüldü.

ABD'nin Karayipler bölgesinde bulunan Porto Riko'ya insansız hava araçları (İHA) konuşlandırması, ABD-Venezuela ilişkilerinde gerilime yol açabileceği yönünde yorumlara neden oluyor.

ABD yönetimi, bölgedeki yasadışı faaliyetleri engelleme iddiasıyla Karayipler'deki askeri gücünü artırdığını savunuyor.

Venezuela yönetimi ise ABD'nin Venezuela'da rejim değişikliği peşinde olduğunu ve bunun için bahaneler ürettiğini öne sürüyor.

ABD, daha önce Karayip adalarının Venezuela'ya bakan güney bölgesinde, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesi tarafından işletildiği iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırıya ilişkin, "Lütfen bunu ABD'ye uyuşturucu sokmayı düşünen herkese bir uyarı olarak kabul etsin" açıklamasında bulunmuştu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas​​​​​​​ Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ordunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

