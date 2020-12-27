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Dünya

ABD'nin Nashville kentindeki patlamayla bağlantılı bir kişi tespit edildi

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak polis bir kişiyi tespit etti.

Betül Yürük   | 27.12.2020
ABD'nin Nashville kentindeki patlamayla bağlantılı bir kişi tespit edildi

New York

ABD basınında yer alan haberlerde, federal yetkililerin patlamayla bağlantısı olan kişinin evinde arama yaptığı ifade edildi.

Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken, CBS televizyonu patlamayla ilgili 63 yaşında beyaz bir adamın soruşturulduğu bilgisini verdi.

Şehir merkezine park edilmiş karavan tipi aracın patladığı olayla ilgili soruşturma devam ederken, Belediye Başkanı John Cooper alana erişimi kısıtlamak için pazar gününe kadar o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Vali Bill Lee de patlamanın etkisinin şiddeti ve büyüklüğü nedeniyle Beyaz Saray'dan federal yardım istedi.

Patlama nedeniyle en az 41 binanın zarar gördüğünü belirten Lee, hasar oluşan iletişim sistemlerinin acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve cep telefonlarını da etkilediğini belirtti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıklanmıştı.

Metro Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron da "Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz." demişti.

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