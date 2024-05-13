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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan İsrailli mevkidaşına "Refah" uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ABD olarak İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı konusundaki ciddi endişelerini yineledi.

Hakan Çopur  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan İsrailli mevkidaşına "Refah" uyarısı

Washington

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan, İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sullivan ile Hanegbi, hem Gazze'deki son durumu hem de Refah'a yönelik İsrail tehdidini ele aldı.

Sullivan, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını unutmadıklarını ve Hamas'la mücadelesinde İsrail'e verdikleri desteğin sarsılmaz olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Görüşmede Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına karşı olduğu yönündeki yaklaşımının altını çizdi ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına ilettiklerini belirtti.

Açıklamaya göre, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi ise ABD'nin bu konudaki endişelerini ve mesajlarını dikkate aldıklarını söyledi.

Sullivan ayrıca, Gazze'deki Hamas mensuplarının sivillere zarar verilmeden hedef alınması hususunda "alternatif yöntemler" konusundaki görüşlerini de İsrail tarafına iletti.

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