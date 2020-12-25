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Dünya

ABD'nin Nashville kentinde patlama

ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi.

Islam Doğru   | 25.12.2020
ABD'nin Nashville kentinde patlama

New York

Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş karavan tipi bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki yaklaşık 10 binanın zarar gördüğü belirtildi.

Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

Metro Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron, basına yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralanarak, hastaneye kaldırıldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Aaron, "Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Patlamanın olduğu caddede ciddi hasar meydana geldi, olayı inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, patlama hakkında bilgilendirildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın patlama hakkında bilgilendirildiği ve gelişmelerin düzenli takip edileceği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı sözcülüğü de Adalet Bakanlığına vekalet eden Jeff Rosen'in de konu hakkında bilgilendirildiğini ve soruşturmaya yardım için bakanlığın gereken yardımı sağlayacağı bildirildi.

Tennessee Valisi Bill Lee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamanın nedenini belirlemek için ne gerekiyorsa yapılacağı bilgisini paylaştı.

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