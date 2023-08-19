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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
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Dünya

ABD'nin California eyaletinde Hilary Kasırgası nedeniyle şiddetli yağış ve sel bekleniyor

Meksika'nın Pasifik kıyısında etkili olan ve ABD'nin California eyaletine doğru ilerleyen Hilary Kasırgası nedeniyle bölge sakinleri şiddetli yağış ve sele hazırlanıyor.

Zeynep Katre Oran  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
ABD'nin California eyaletinde Hilary Kasırgası nedeniyle şiddetli yağış ve sel bekleniyor

Ankara

CNN'in haberine göre, bugün başlayan, bir hafta sürmesi beklenen ve California'da ilk kez tropikal yağış uyarısına sebep olan kasırga nedeniyle bölge sakinleri "katastrofik ve hayati tehlike oluşturan seller" konusunda uyarıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, ülkeyi güneybatıdan vurması beklenen kasırganın beraberinde şiddetli yağış ve rüzgar getireceği bildirildi.

Yağışların şiddetini artırmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, California, Nevada ve Arizona eyaletlerinin bazı bölgelerinin bir yılda aldığından daha fazla yağış alacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Hilary Kasırgası, 4. kategoriye yükseltilmişti

ABD'nin California eyaletinin güneyinde tropikal fırtınaya dönüşmesi beklenen Hilary Kasırgası'nın kategorisi 4'e çıkarılmıştı.

Ulusal Hava Durumu Servisine göre, 25 Eylül 1939'dan bu yana Güney California'da tropikal fırtına yaşanmadı.

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