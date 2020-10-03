Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li vekil Pascrell tıbbi yardımları için Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesine teşekkür etti

ABD Temsilciler Meclisi Vekili Bill Pascrell, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne (TASC) teşekkür etti.

Hakan Çopur   | 03.10.2020
ABD'li vekil Pascrell tıbbi yardımları için Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesine teşekkür etti

Washington

New Jersey eyalet vekili Pascrell, TASC Eş Başkanı Halil Mutlu'ya gönderdiği mektupta, Türk toplumunun cömert desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Pascrell, mektubunda, "St. Joseph Üniversite Hastanesine yapmış olduğunuz kişisel korunma ekipmanı (PPE) bağışınız dolayısıyla en içten teşekkürlerimi kabul edin. Ön saflarda görev yapan çalışanlarımızın güvenliği çok önemli, onları güvende tuttuğunuz için size minnettarım." ifadelerine yer verdi.

TASC'ın sağladığı desteğin, söz konusu hastane için hayati öneme sahip olduğunu kaydeden ABD'li vekil, bu destek sayesinde pek çok kişinin Kovid-19'a karşı daha iyi mücadele etme imkanı bulduğunu vurguladı.

TASC, ABD'de Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen eyaletlerden biri olan New Jersey eyaletinin Paterson bölgesinde bulunan St. Joseph Üniversite Hastanesine haziran ayında 4 bin 500 adet PPE bağışında bulunmuştu.

Salgının en yüksek seviyede seyrettiği bir dönemde TASC'ın yapmış olduğu bağış, bölge yöneticilerinin büyük takdirini toplamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tillis Kovid-19'a yakalandı
Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür
Kovid-19'a yakalanan Trump'tan videolu 'iyiyim' mesajı
DSÖ Avrupa Ofisi'nden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü

Benzer haberler

Türkiye'den BM'de 'nükleer silahsızlanma tüm ülkelerin etkin katılımıyla mümkün' mesajı

Türkiye'den BM'de 'nükleer silahsızlanma tüm ülkelerin etkin katılımıyla mümkün' mesajı

ABD'li vekil Pascrell tıbbi yardımları için Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesine teşekkür etti

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği: ABD, Libya'da çözüm için tüm diplomatik unsurları kullanıyor

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tillis Kovid-19'a yakalandı

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tillis Kovid-19'a yakalandı
DSÖ Avrupa Ofisi'nden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü

DSÖ Avrupa Ofisi'nden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü
ABD Başkanı Trump önlem amaçlı hastanede kalacak

ABD Başkanı Trump önlem amaçlı hastanede kalacak