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Dünya

AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB liderlerine ABD ile yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerinin durumu hakkında bilgi verdiğini, ABD ile bir anlaşma yapmak istediklerini ancak uzlaşılamaması durumuna da hazırlıklı olduklarını söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor

Brüksel

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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"Liderlere ABD ile ticaret görüşmelerimizin mevcut durumu hakkında bilgi verdim." diyen von der Leyen, geçen hafta Kanada'da düzenlenen G7 zirvesi marjında ABD Başkanı Donald Trump'la "olumlu" bir görüşme yaptığını ve 9 Temmuz'dan önce bir anlaşma yapmak için çalışmaları hızlandırmakta uzlaştıklarını anımsattı.

Von der Leyen, ABD tarafından müzakereleri ilerletmeye yönelik son belgeyi bugün aldıklarına ve bu belgeyi değerlendirmeye başladıklarına işaret ederek, "Mesajımız çok açık. Bir anlaşmaya hazırız. Aynı zamanda tatmin edici bir anlaşmaya varılamaması ihtimaline karşı da hazırlık yapıyoruz." dedi.

ABD ile ticari ilişkileri dengeleyecek ürünleri içeren liste konusunda da liderlerle istişarelerde bulunduklarını anlatan von der Leyen, "Avrupa çıkarlarını gerektiği gibi savunacağız. Tüm seçenekler masada kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

DTÖ'ye alternatif arayışı

Von der Leyen, liderlere serbest ticaret anlaşmaları yapmak isteyen birçok farklı ülkeye sunulan farklı olasılıkları ve seçenekleri anlattığını belirterek, "Benim için en çekici ve ilginç olanı Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşması." dedi.

Asya ülkeleri ile AB'nin karşılıklı biçimde yapılandırılmış bir işbirliği kurmak istediğini anlatan von der Leyen, "Bu nedenle bunu Dünya Ticaret Örgütü'nü (DTÖ) yeniden tasarlamanın bir başlangıcı olarak düşünebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticari anlaşmazlıkların giderilmesi konusunda DTÖ'ye alternatif bir yapı kurulması fikrine sahip olduğuna dikkati çeken von der Leyen, DTÖ'de yapılmış olan hataları tekrarlamamak gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, dünya geneline çok sayıda ülkeyle serbest ticaretin kurallara dayalı bir temelde yapılabileceğini göstermek gerektiğini, bunun üzerinde durulması gereken önemli bir proje olduğunu anlattı.

AB Konseyi Başkanı Costa da ABD ile tarife konusunda yapılacak bir anlaşmanın anlaşmamaktan çok daha iyi bir seçenek olduğunu vurguladı.

Sıfır tarifenin tarifelerden daha iyi olduğuna işaret eden Costa, "Ekonomimiz için en kötü şey belirsizliktir. Yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza ve şirketlerimize mümkün olan en kısa sürede netlik kazandırmak için harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi getirmişti.

Trump, AB ile ticaret anlaşması görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önermiş, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından ABD tarafı, AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararı müzakerelere alan sağlamak için 9 Temmuz'a ertelemişti.

AB ülkelerini ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda bir anlaşma müzakere ediyor.

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