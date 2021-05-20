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Dünya

ABD'li senatörlerden 'Pentagon'un bağımsız denetimden geçemezse ceza almasını' öngören tasarı

Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın başını çektiği bir grup senatör, Pentagon'un da diğer federal kurumlar gibi yıllık bağımsız denetimden geçirilmesi ve denetimden kalması halinde ceza alması için tasarı sundu.

Hakan Çopur   | 20.05.2021
ABD'li senatörlerden 'Pentagon'un bağımsız denetimden geçemezse ceza almasını' öngören tasarı

Washington

ABD Senatosuna sunulan "2021 Pentagon Denetim Yasası" başlıklı tasarı, 2022 mali yılından itibaren Pentagon'un finansal harcamalarının bağımsız bir şekilde yıllık olarak denetime girmesini ve denetimden geçememesi halinde her yılki bütçesinin yüzde 1'ini Hazine Bakanlığına iade etmesini öngörüyor.

Demokrat Sanders'ın yanında tasarıya destek veren Demokrat Ron Wyden ile Cumhuriyetçi senatörler Chuck Grassley ve Mike Lee, yaptıkları yazılı açıklamada, "Pentagon ile askeri endüstriyel kompleks, on yıllardır büyük miktarlarda para israfı, sahtekarlık ve finansal yanlış yönetimlerle sarılmış durumdadır. Bu kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Pentagon tarihindeki ilk kapsamlı bağımsız finansal denetime 2017 yılında başlanmış, ancak denetim tam olarak tamamlanamamıştı. Kurumun yapısı, dağınıklığı ve bağlı birimlerin tüm finansal harcamalarının denetlenmesindeki zorluklar gerekçe gösterilerek daha sonraki yıllarda başlanan bağımsız denetim girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Joe Biden yönetimi, 2022 mali yılı için Pentagon'a 715 milyar dolar bütçe ayrılmasını öngördüğünü açıklamıştı.

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