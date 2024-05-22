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Dünya

ABD'li Senatör Graham, UCM'nin İsrailli yetkililer hakkındaki "yakalama kararı" başvurusunu eleştirdi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Graham, UCM Başsavcısı Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasına ilişkin "İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız." dedi.

Dilara Karataş  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
ABD'li Senatör Graham, UCM'nin İsrailli yetkililer hakkındaki "yakalama kararı" başvurusunu eleştirdi

Ankara

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Senato Dış İlişkiler Komitesindeki konuşması sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM)  kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UCM'nin kararından "memnun olmadığını" dile getiren Graham, "Umarım beraber, UCM'ye karşı hoşnutsuzluğumuzu giderecek bir yol buluruz çünkü eğer İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız." ifadesini kullandı.

Graham, "Sadece İsrail'deki dostlarımıza yardım etmek için değil, gelecekte kendimizi de korumak için UCM'ye bu rezaletten dolayı yaptırım uygulamamızı umuyorum." şeklinde konuştu.

Bu arada Senatör Graham'ın, UCM'ye yaptırımı destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Blinken, "Bu konuda sizinle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarım." yanıtını verdi.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.


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