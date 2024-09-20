Dolar
34.11
Euro
38.11
Altın
2,614.48
ETH/USDT
2,554.60
BTC/USDT
63,652.00
BIST 100
9,964.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li rap sanatçısı Macklemore'nin, Filistinli sanatçılarla çalıştığı şarkısı "Hind's Hall 2" yayınladı

Amerikalı rap sanatçısı Macklemore, birçok Filistinli sanatçıyla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"yi piyasaya sürdü.

Irmak Akcan  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
ABD'li rap sanatçısı Macklemore'nin, Filistinli sanatçılarla çalıştığı şarkısı "Hind's Hall 2" yayınladı

Ankara

Dawn'ın haberine göre, Filistin'e destek protestolarında birçok kez kullanılan "Hind's Hall" şarkısının ikinci versiyonu "Hind's Hall 2"yi paylaşıldı.

Şarkıda, Filistinli rap sanatçısı MC Abdul, Filistin asıllı ABD vatandaşı yazar Amer Zahr ve şarkıcı Anees Mokhiber gibi isimler yer aldı.

Sanatçı, şarkıdan elde edilen gelirlerin hepsinin geçen şarkıda uygulandığı gibi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yollanacağını bildirdi.

Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza'nın Filistinli çocukları resmettiği fotoğraflarına yer verilen şarkıya, Los Angeles Filistin Çocuk Korusu'da katkı sağladı.

Macklemore, şarkıda ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'e seslenerek, "Kamala dinliyor musun bilmiyorum ama silah ve para desteğini bırak, Michigan'ı kazanamayacaksın. Kararlıyız ve kesinlikle taraf değiştirmeyeceğiz çünkü tüm dünya artık Filistinli." ifadelerini kullandı.

Şarkı ismini, Columbia Üniversitesindeki Filistin'e destek protestoları sırasında "Hamilton Hall"a öğrencilerin Gazze'de öldürülen altı yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın adını verdikleri "Hind's Hall" adlı binadan alıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maltepe'de pitbull cinsi köpeğin bir kişiye saldırması kamerada
Sinop'ta sağanak etkili oldu, denizde hortum oluştu
Emine Erdoğan: Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, sevgiyle inşa edilmiş bir yuva
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi hafta sonu yapılacak
Mersin'de Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu sürüyor

Benzer haberler

ABD'li rap sanatçısı Macklemore'nin, Filistinli sanatçılarla çalıştığı şarkısı "Hind's Hall 2" yayınladı

ABD'li rap sanatçısı Macklemore'nin, Filistinli sanatçılarla çalıştığı şarkısı "Hind's Hall 2" yayınladı

Haksızlık ve soykırımı çocuklara anlatmak

Kripto para piyasası odağına ABD seçimlerini aldı

UCM, Netanyahu ve Galant için tutuklama kararını 4 aydır bekletiyor

UCM, Netanyahu ve Galant için tutuklama kararını 4 aydır bekletiyor
İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti
BM Güvenlik Konseyinde Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma dikkat çekildi

BM Güvenlik Konseyinde Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma dikkat çekildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet