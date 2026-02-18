ABD'li Kongre Üyesi, ICE'ın 2 aylık hasta bebeği ailesiyle sınır dışı ettiğini belirtti
ABD'de Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Joaquin Castro, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin 2 aylık hasta bebeği ailesiyle birlikte sınır dışı ettiğini bildirdi.
Ankara
Castro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ICE ekipleri tarafından sınır dışı edilen ailenin avukatıyla görüştüğünü belirtti.
Bronşit tedavisi gören 2 aylık Juan Nicolas'ın, 16 aylık kardeşi, anne ve babasıyla ICE tarafından sınır dışı edildiğini açıklayan Castro, "Hasta bir bebeği ve ailesini gereksiz yere sınır dışı etmek korkunç bir durum." ifadesini kullandı.
Castro, kendisi ve ekibinin Juan'ın ailesiyle iletişimi sürdürdüklerini kaydederek, onları bulmaya, sağlık durumlarıyla ilgili ayrıntı talep etmeye ve güvenliklerini sağlamaya, ICE'ı korkunç hareketinden dolayı sorumlu tutmaya odaklandıklarını aktardı.