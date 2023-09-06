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Dünya

ABD'den Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri komutanlarına yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) iki üst düzey komutanına yönelik yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Şerife Çetin  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
ABD'den Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri komutanlarına yaptırım kararı

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, HDK üyelerinin Darfur'da zulüm, taciz, etnik temelli cinayet, yağmalama ve kundaklama gibi insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu suçlar nedeniyle bakanlığın HDK Batı Darfur Bölge Komutanı Abdul Rahman Juma'ya vize kısıtlaması uygulama kararı aldığı aktarıldı. Ayrıca, Hazine Bakanlığının da HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'ya yönelik yaptırım kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada "tüm dış aktörlere" çatışmayı tetikleyecek faaliyetlerden kaçınma çağrısı yapılırken, ABD'nin savaşın uzamasını engellemek için gerekli caydırıcı araçları kullanmaktan kaçınmayacağı vurgulandı.

İnsani yardım

Diğer taraftan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield Sudan'a acil durum yardımı için 163 milyon dolar fon aktarılacağını duyurdu.

Greenfield, yaptığı açıklamada, Sudan'da yaklaşık 25 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna işaret etti.

Çatışmaya askeri bir çözüm bulunmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Greenfield, Sudan'da taraflara çatışmaya son verme çağrısını yineledi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda, çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

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