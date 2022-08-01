Dolar
17.90
Euro
18.36
Altın
1,772.02
ETH/USDT
1,627.30
BTC/USDT
23,025.00
BIST 100
2,656.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretine destek sağlayan 6 şirketi yaptırım listesine ekledi.

Mücahit Oktay   | 01.08.2022
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım

New York

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, İran petrolünün yanı sıra İran hükümeti için önemli gelir kaynağı olan petrokimya ürünleriyle ilgili yasa dışı işlemleri kolaylaştıran altı kuruluşu yaptırım listesine ekledi." ifadesi yer aldı.

Bakanlık, İran petrol ürünlerini taşıyan bir gaz tankerini yöneten Pioneer Ship Management PTE LTD şirketine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, İran'ın petrol ticaretine lojistik destek sağlamak da dahil İran petrol ve petrol ürünleri ile ilgili işlemlerde bulunan Golden Warrior Shipping şirketinin yaptırım listesine alındığını, şirketin Glory Harvest isimli gemisinin bloke edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Hazine Bakanlığı, İran petrol ürünlerinin ve petrokimya ürünlerinin yurt dışında satışına müdahil olmaya devam eden ABD tarafından yaptırım uygulanan Basra Körfezi Petrokimya Sanayi Ticaret AŞ'yi destekleyen dört kuruluşu yaptırım listesine ekledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) tam olarak uygulanmasına karşılıklı olarak geri dönüşü sağlamak için anlamlı bir diplomasi yolu izleme konusunda samimi olmuştur. İran, JCPOA'nın tam olarak uygulanmasına geri dönmeye hazır olana kadar İran'dan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin ihracatını hedef alan yaptırım yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz."

Hazine Bakanlığından 4 şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın petrokimya holdingini destekleyen şirketlerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın en büyük petrokimya brokerlarından biri olan Basra Körfezi Petrokimya Sanayi Ticaret AŞ tarafından İran'dan Doğu Asya'ya on milyonlarca dolar değerinde petrol ve petrokimya ürününün satışını kolaylaştırmak için kullanılan 4 şirketi yaptırım listesine aldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'taki garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirmeyi sürdürecek
İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini duyurdu
Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısı

Benzer haberler

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım

ABD, İran petrolünün ticaretini denetlemek için 6 kuruluşu görevlendirdi

Rusya, eski İngiltere Başbakanı Cameron dahil 39 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı

ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor

ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor
Çin'den "Pelosi'nin Pasifik ziyaretini yakından izliyoruz" mesajı

Çin'den "Pelosi'nin Pasifik ziyaretini yakından izliyoruz" mesajı
CNN'den Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği iddiası

CNN'den Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet