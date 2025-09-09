Dolar
41.27
Euro
48.35
Altın
3,631.59
ETH/USDT
4,297.00
BTC/USDT
111,390.00
BIST 100
10,486.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Beyaz Saray: İsrail'in Katar saldırısı ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail’in Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısından önceden haberdar olduklarını ve saldırının "ABD ile İsrail'in çıkarlarına hizmet etmediğini" belirtti.

Hakan Çopur  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Beyaz Saray: İsrail'in Katar saldırısı ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor

Washington

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karoline Leavitt, "Bu sabah Trump yönetimi, ABD ordusu tarafından, İsrail’in, barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çalışan ve cesurca riskler alan Katar'ın başkenti Doha'da Hamas’a yönelik bir saldırı düzenlediği konusunda bilgilendirildi." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

 "Talihsiz olay" şeklinde tanımladı

Katar'ın İsrail tarafından bombalanmasını "talihsiz" bir olay şeklinde tanımlayan Leavitt, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi telefonla aradığını ve "böyle bir saldırının bir daha kendi topraklarında yaşanmayacağına dair güvence verdiğini" belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın talimatı üzerine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "yaklaşan saldırı" ile ilgili Katarlılara bilgi verdiğini sözlerine ekledi.

Leavitt, İsrail'in söz konusu saldırı konusunda ABD ordusunu bilgilendirdiğini ve bunun ordu üzerinden sabah saatlerinde ABD yönetimine ulaştığını bildirdi.

Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "saldırıdan sonra" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Sözcü, "Netanyahu'nun, Trump'a 'barış istediğini' söylediğini" aktardı.

İsrail'in bu saldırısıyla ilgili nasıl bir tavır sergileyeceğine Trump'ın kendisinin karar vereceğini dile getiren Leavitt, ABD yönetimi olarak hem İsrail hem de Katar'ın bölgede güvenlik içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.

İsrail'in Hamas'ı hedef almasından memnun olduklarını kaydeden Leavitt, Trump'ın "saldırının konumunun Katar olmasından üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Sözcü Leavitt, Trump'ın Netanyahu'ya saldırı dolayısıyla kızgın olup olmadığı şeklindeki soruya ise "Başkan bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini açıkça ortaya koydu." diye yanıt verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
ASELSAN'ın "dron avcısı" yurt dışında ilk kez sergilendi
Kızılay'dan Kerkük'teki Türkmenlere gıda yardımı

Benzer haberler

Beyaz Saray: İsrail'in Katar saldırısı ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor

Beyaz Saray: İsrail'in Katar saldırısı ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor

İsrail'in Hamas'ın üst düzey isimlerine düzenlediği suikasta dünyadan tepkiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran: Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı

İletişim Başkanı Duran: Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı
Türkiye, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine yaptığı saldırıyı lanetledi

Türkiye, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine yaptığı saldırıyı lanetledi
Katar, İsrail'in Doha'da Hamas Siyasi Büro üyelerinin ikametgahını hedef alan saldırısını kınadı

Katar, İsrail'in Doha'da Hamas Siyasi Büro üyelerinin ikametgahını hedef alan saldırısını kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet