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Dünya

ABD'deki okul saldırısının zanlısının geçen yıl FBI tarafından sorgulandığı bildirildi

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede silahlı saldırı gerçekleştirerek 4 kişinin ölmesine sebep olan zanlı Colt Gray'in, geçen sene Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince sorgulandığı ortaya çıktı.

Mücahit Oktay  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
ABD'deki okul saldırısının zanlısının geçen yıl FBI tarafından sorgulandığı bildirildi Fotoğraf: Peter Zay/AA

New York

FBI'nın yazılı açıklamasında, Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesine saldırarak 4 kişiyi öldüren ve 9 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki Gray'in, Mayıs 2023'te "bir okulda silahlı saldırı düzenleme tehdidinde bulunulduğuna dair" isimsiz ihbarlar alınmasının ardından sorgulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Mayıs 2023'te FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi (NTOC), kimliği belirsiz bir yer ve zamanda okul saldırısı düzenlemeye yönelik çevrim içi tehditler hakkında birkaç isimsiz ipucu tespit etti. Çevrim içi tehditler silah fotoğrafları içeriyordu." ifadelerine yer verildi.

Jackson polisinin çevrim içi tehdit gönderiminin yapıldığı adreste geçen yıl 13 yaşında olan Gray'i bulup sorguladığı belirtilen açıklamada, çocuğun babasının ise evde av tüfeklerinin bulunduğunu ancak oğlunun bu silahlara doğrudan erişimi olmadığını söylediği kaydedildi.

Açıklamada, 24 saat içinde çevrim içi gönderinin Georgia'dan kaynaklandığını belirleyen NTOC yetkililerinin, harekete geçilmesi için bilgileri Jackson İlçe Şerif Ofisi'ne ilettiği bilgisi paylaşıldı.

FBI ayrıca, Gray'in çevrim içi tehdit paylaşımlarını kabul etmediğini, bununla birlikte ilçe yetkililerinin yerel okullara, "gencin sürekli izlenmesi için" uyarıda bulunduğunu, ancak o dönem tutuklama veya ek işlem için muhtemel bir sebep olmadığını belirtti.

ABD'nin Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesinde, dün sabah yerel saatle 11.30 sularında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı ve şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

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