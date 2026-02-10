Dolar
43.62
Euro
51.96
Altın
5,028.54
ETH/USDT
2,011.90
BTC/USDT
68,938.00
BIST 100
13,833.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de yargıç, doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davasını düşürdü

ABD'de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini, hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırdı.

Dilara Karataş  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
ABD'de yargıç, doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davasını düşürdü

Ankara

Avukatları, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme işlemlerinin göçmenlik yargıcı tarafından sonlandırıldığını duyuran belgeleri federal mahkemeye sundu.

Belgelere göre, göçmenlik mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk'ün sınır dışı edilebilirliğini ispat yükünü yerine getiremediğine hükmederek, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme sürecini sonlandırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisi ve daha diğer birçok kişinin yaşadıklarının geri alınamayacağını belirten Öztürk, kararın "sonunda da olsa adaletin yerini bulabildiğini" gösterdiğini belirtti.

Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, "(Başkan Donald) Trump yönetimi, Rümeysa gibi akademisyenler dahil toplumlarımızın değerli üyelerini hedef almak için göçmenlik sistemini silah haline getirdi." yorumunu yaptı.

Senatör Ed Markey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşılarken, davayı başından itibaren "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli yakalandı
Bakan Kurum'dan İzmir Ödemiş'teki orman yangınında evi yanan "Cavit amca"ya ilişkin paylaşım
Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi
Türkiye ve dünya gündemi
14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uydu görüntüleri, İran'daki İsfahan nükleer tesisinin girişlerinin toprakla kapatıldığını gösteriyor

Uydu görüntüleri, İran'daki İsfahan nükleer tesisinin girişlerinin toprakla kapatıldığını gösteriyor

ABD’de 50'den fazla STK, İç Güvenlik Bakanı Noem'in azlini istedi

ABD'de Demokrat liderler, ICE reformlarına ilişkin Cumhuriyetçilerin karşı teklifini yetersiz buldu

ABD'de mahkeme, 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı

ABD'de mahkeme, 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı
Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu

Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu
ABD'nin California eyaletinde federal kolluk kuvvetlerine yönelik maske yasağı durduruldu

ABD'nin California eyaletinde federal kolluk kuvvetlerine yönelik maske yasağı durduruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet