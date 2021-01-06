Euro
8.96
Dolar
7.28
BIST 100
1,505.42
Altın
1,923.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de yapılan araştırmaya göre maskulenlik ile Trump'ı desteklemek arasında bağlantı olabilir

ABD'de yapılan bir araştırma, "erkeklerin güçlü, sert ve baskın olması gerektiğine" inanan Amerikalıların, ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleme ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 06.01.2021
ABD'de yapılan araştırmaya göre maskulenlik ile Trump'ı desteklemek arasında bağlantı olabilir

Ankara

Dailymail'in haberine göre, ABD'de Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, ülkede çeşitli kesimlerden 2 bini aşkın katılımcıyla araştırma yürüttü.

Çalışma çerçevesinde katılımcılara, hegemonik erkeklik, hükümete güven, cinsiyetçilik, ırkçılık, homofobi, yabancı düşmanlığına ilişkin görüşlerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilen Joe Biden ve Demokratların eski başkan adayı Hillary Clinton hakkında sorular soruldu.

Araştırma, maskulenlik hakkında olumlu düşünenlerin Donald Trump hakkında da olumlu düşündüğünü gösterdi.

Araştırma ekibi tüm cevapları derleyip analiz ettiklerinde hegemonik erkekliği destekleyen katılımcıların Trump'a oy verme ve onu olumlu değerlendirme ihtimalinin yüksek olduğunu gözlemledi.

Çalışmada Amerikan siyasetine genellikle erkekler hakim olduğu için politikacıların kendilerini kanıtlamak için kampanya yaparken geleneksel erkekliği ön plana çıkarma eğiliminde olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, Amerikalı politikacıların kendilerini güçlü, etkili, her zaman tetikte gösterme eğiliminde olduğuna, bunun da maskulenlik ve Trump taraftarlığı arasındaki bağlantıyı açıkladığına işaret edildi.

Araştırmacılardan Pensilvanya State Üniversitesi Psikoloji bölümünden Nathaniel Schermerhorn, "Amerikan toplumu kadın bir başkan için hazır olsa da önce hegemonik erkekliğin reddinin gerçekleşmesi gerekebilir. Amerikan siyasetinde seçime katılan adaylar kampanyalarını tarihsel olarak bir erkeklik yarışması gibi yürütüyor." dedi.

Aynı üniversitede psikoloji ve kadın, cinsiyet ve cinsellik çalışmaları profesörü Theresa Vescio da "Ek olarak çalışmada, hegemonik erkekliğin onaylanmasının daha fazla cinsiyetçilik, ırkçılık, homofobi, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ilişkili olduğunu bulduk." dedi.

Vescio, "diğer yandan hegemonik erkekliği destekleyenlerin, bu ön yargılara sahip olmasalar da Trump’ı desteklediklerini de belirtmek gerektiğini" söyledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 365 bin 740'a çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Kovid-19'a karşı en iyi aşının virüsün kendisi olduğunu savundu
AB üyesi 13 ülkeden 'yakın bölgelere de aşı sağlansın' mektubu
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 Kovid-19 vakası tespit edildi
AB ilaç ajansı Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 365 bin 740'a çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 365 bin 740'a çıktı

ABD'de yapılan araştırmaya göre maskulenlik ile Trump'ı desteklemek arasında bağlantı olabilir

Sudan'ın Dünya Bankası borcuna ABD finansmanı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Trump'ın Suriye politikaları iki partiden de destek buldu

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Trump'ın Suriye politikaları iki partiden de destek buldu
Çin, ABD'nin Çinli şirketlerin mobil ödeme uygulamalarının yasaklanması kararını eleştirdi

Çin, ABD'nin Çinli şirketlerin mobil ödeme uygulamalarının yasaklanması kararını eleştirdi
Çin, ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyaloğa karşılık verecek

Çin, ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyaloğa karşılık verecek