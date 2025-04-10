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Dünya

ABD'de yapılan ankete göre, İsrail'e ve Netanyahu'ya kamuoyu desteği azalıyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ve bu ülkenin başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki düşünceler, son üç yıla kıyasla daha olumsuz seyrediyor.

Damla Delialioğlu, Dilara Karataş  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
ABD'de yapılan ankete göre, İsrail'e ve Netanyahu'ya kamuoyu desteği azalıyor

Ankara

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketince yapılan ankette, ABD vatandaşlarının İsrail'e ve Netanyahu'ya yönelik bakış açıları yoklandı.

2022 Mart'tan 2024 yılına kadar aynı sorularla uygulanan anketin bu seneki raporu, katılımcıların yüzde 53'ünün İsrail hakkında olumsuz görüş belirttiğini ortaya koydu. Söz konusu oran, 2022'de yüzde 43 seviyesindeydi.

Ankete göre bu yıl ABD'deki Demokratların yüzde 69'u İsrail için olumsuz görüş belirtirken bu oran, Cumhuriyetçilerde yüzde 37 olarak kayda geçti. Her iki grubun da İsrail hakkındaki olumsuz düşüncelerinde artış görüldü.

Katılımcılardan herhangi bir dine mensup olmayanların yüzde 69'u İsrail'i kesinlikle desteklemezken Yahudi asıllı ABD'lilerin yüzde 27'si, İsrail'e yönelik olumsuz görüş benimsiyor.

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 52'si, Netanyahu'nun "küresel meselelerde doğru olanı yapacağına" inanmıyor.

Katılımcıların yüzde 62'si ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" karşı çıkarken bu oran, Yahudi asıllı ABD'lilerde yüzde 64 oldu.

ABD'lilerin yüzde 66'sı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ABD'nin ulusal çıkarları açısından önemli olduğunu düşünse de bu oranın geçen yıla kıyasla yüzde 9 düştüğü görüldü.

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