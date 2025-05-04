Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı
Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, İsrail'in ana uluslararası havaalanına yapılan füze saldırısının ardından Tel Aviv uçuşlarını 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya aldı.
Berlin
Lufthansa Grubu'nda yapılan açıklamada, mevcut güvenlik analizine dayanılarak İsrail'deki operasyonlarda güncellemeye gidildiği ifade edildi.
Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan uçuşların 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, iptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.
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Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.
Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.
Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.
İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.