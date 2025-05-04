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Ekonomi

İstanbul Havalimanı nisan ayını zirvede tamamladı

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1529 uçuşla nisan ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Gökhan Yılmaz  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
İstanbul Havalimanı nisan ayını zirvede tamamladı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) nisan ayına ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

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Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1529 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1432 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1393 uçuşla Londra Heathrow, 1377 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1347 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

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