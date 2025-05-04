Dolar
38.58
Euro
43.58
Altın
3,241.55
ETH/USDT
1,827.00
BTC/USDT
95,567.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından basın toplantısı düzenlendi. VTR
logo
Ekonomi

Bakan Kacır'dan, TEKNOFEST KKTC'de rekor paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin, "Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından 225 bin ziyaretçimizle birlikte KKTC'de Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarı estirdik." ifadesini kullandı.

Mertkan Oruç  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Bakan Kacır'dan, TEKNOFEST KKTC'de rekor paylaşımı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TEKNOFEST'te Kıbrıs Türkleri ile el ele bir rekora imza atıldığını belirten Kacır, "Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından 225 bin ziyaretçimizle birlikte KKTC'de Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarı estirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"İlkinden bu yana teşrif ettiği TEKNOFEST'lerde gençlerimizi cesaretlendiren, Türk milletinin özgüven devriminin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, KKTC'de TEKNOFEST’e mükemmel bir ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve tüm devlet erkanına, gençlerimizin ilham kaynağı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a, bizleri bağrına basan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve tüm paydaş kurumlarımızda TEKNOFEST'e emek veren yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Nice TEKNOFEST’lerde bu coşkuyu yaşamak ümidiyle."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı
Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk esnafın yardımıyla kurtarıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı, Türkiye demokrasisine karşı yapılmıştır
Göç İdaresinden, "geçici barınma merkezinde çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Bakan Kacır'dan, TEKNOFEST KKTC'de rekor paylaşımı

Bakan Kacır'dan, TEKNOFEST KKTC'de rekor paylaşımı

TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'de AA'ya konuştu

Devlet korumasındaki çocuklar, doğa dostu projeleriyle TEKNOFEST KKTC'de

Devlet korumasındaki çocuklar, doğa dostu projeleriyle TEKNOFEST KKTC'de
Milli teknolojiler 5G'ye hazırlanıyor

Milli teknolojiler 5G'ye hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğiyle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğiyle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet