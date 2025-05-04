Bakan Kacır'dan, TEKNOFEST KKTC'de rekor paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin, "Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından 225 bin ziyaretçimizle birlikte KKTC'de Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarı estirdik." ifadesini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.
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TEKNOFEST'te Kıbrıs Türkleri ile el ele bir rekora imza atıldığını belirten Kacır, "Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından 225 bin ziyaretçimizle birlikte KKTC'de Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarı estirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Kıbrıs Türkleriyle el ele bir rekora imza attık; Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. 🚀— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 4, 2025
Dünyanın dört bir yanından 225.000 ziyaretçimizle birlikte KKTC’de #MilliTeknolojiHamlesi rüzgarı estirdik.
İlkinden bu yana teşrif ettiği #TEKNOFEST’lerde gençlerimizi… https://t.co/f9LFU2Qu7B
Bakan Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:
"İlkinden bu yana teşrif ettiği TEKNOFEST'lerde gençlerimizi cesaretlendiren, Türk milletinin özgüven devriminin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, KKTC'de TEKNOFEST’e mükemmel bir ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve tüm devlet erkanına, gençlerimizin ilham kaynağı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a, bizleri bağrına basan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve tüm paydaş kurumlarımızda TEKNOFEST'e emek veren yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Nice TEKNOFEST’lerde bu coşkuyu yaşamak ümidiyle."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.