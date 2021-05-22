Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a 'Gazze'nin yeniden inşasına' katkı vaadi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin, Gazze'ye insani yardım gönderilmesini ve İsrail saldırılarında ciddi zarar gören abluka altındaki kentin yeniden inşasına katkı vereceğini bildirdi.

Hakan Çopur   | 22.05.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a 'Gazze'nin yeniden inşasına' katkı vaadi

Washington

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölgedeki son durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ile Abbas, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ateşkesin korunması yönündeki çabaları görüştü.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Gazze'ye acil insani destek sağlanması, kente uluslararası desteğin mobilize edilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası çabalarında ABD'nin Filistin yönetimi ve Birleşmiş Milletler ile çalışmaya bağlı olduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, söz konusu ateşkesin sağlanmasındaki rolü nedeniyle Mısır yönetimine de teşekkür edildiği belirtilen açıklamada, Abbas'ın, Blinken'ın ilerleyen günlerde bölgeye gidecek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılar nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 248'e ulaştığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 588 bin 548'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 590 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek

Benzer haberler

Biden: Bölge ülkeleri İsrail’in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak

Biden: Bölge ülkeleri İsrail’in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a 'Gazze'nin yeniden inşasına' katkı vaadi

ABD'de her 10 kişiden 6'sı polis şiddetini ülkenin en ciddi problem olarak görüyor

İsrail'in Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde protesto gösterisi düzenlendi

İsrail'in Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde protesto gösterisi düzenlendi
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi

İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Beyaz Saray: İsrail'e sağladığımız güvenlik yardımlarında değişiklik yapma planımız yok

Beyaz Saray: İsrail'e sağladığımız güvenlik yardımlarında değişiklik yapma planımız yok