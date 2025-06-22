İsrail, İran'ın Şahrud kentinde füze üretim tesisini vurduğunu iddia etti
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan eyaletinin Şahrud kentindeki karadan karaya füze üretim tesislerini hedef aldıklarını iddia etti.
Kudüs
Ordudan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'den yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki bir bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.
- ABD İran’daki nükleer tesisleri vurdu, İran Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı
- İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma sürüyor
- AA ekibi, İsrail'in saldırılarına uğrayan Tahran'daki hastanelerde tedavisi süren yaralıları görüntüledi
- İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den, ABD'nin ülkesine saldırısının "kalıcı sonuçlar doğuracağı" mesajı
- ABD'nin İran’daki nükleer tesisleri vurmasına yönelik tepkiler
- Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ABD’nin İran'a yönelik saldırısının sonuçlarından endişe duymaktadır
İsrail savaş uçakları tarafından istihbarata dayalı bir saldırı yapıldığı ileri sürülen açıklamada, İran'ın Şahrud kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı karadan karaya füze motoru üretim tesisine hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
İsrail'e fırlatılan füzelerin motorlarının üretiminde kullanılan kritik makinelerin bulunduğu tesisin İran'ın füze üretme kapasitesine zarar vermek için hedef alındığı iddia edildi.
ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırıları devam ettirmek istemediği iddia edildi
Axios haber sitesinin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
ABD'li yetkili, Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının ardından buna devam etmek istemediğini öne sürerek, "(Trump) İranlılar ABD güçlerine misilleme yaparsa saldırmaya hazır ancak (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya barış istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.
Hem ABD'li hem de İsrailli yetkililer, B-2 bombardıman uçaklarının İran'daki üsleri bombalamasının ardından Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak saldırılar hakkında bilgi verdiğini iddia etti.
ABD'li ve İsrailli 3 yetkili, Trump yönetiminin talebi üzerine İsrail Hava Kuvvetlerinin, ABD'nin Fordo nükleer tesisine saldırısından önceki 48 saat içinde İran'ın birçok hava savunma sistemini imha ettiğini aktardı.
İsrailli yetkili, ABD'nin İsrail'e saldırı öncesinde ortadan kaldırılmasını istediği hava savunma sistemlerinin listesini verdiğini öne sürdü.
ABD'nin saldırı düzenlemeden önceki 48 saat içinde İsrail ordusunun, İran'ın savunma sistemlerini zayıflatmak için bölgede birkaç saldırı düzenlediğini belirten İsrailli yetkili, "ABD'yi savaşa katılmaya zorlamadık. ABD'yi savaşa sürüklediğimiz izlenimini yaratmamaya özen gösterdik." ifadelerini kullandı.
İsrailli yetkili, İran'ın nasıl tepki vereceğini hala bilmediklerini, vereceği tepkinin "her şeyi değiştirebileceğini" kaydederek, "Ancak Amerikalılar bize bu turu kapatmak istediklerini açıkça belirttiler. Saldırılarımıza devam etmemiz onlar için sorun değil ancak kendileri için bu iş bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Netanyahu "yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini, hedefe ulaşana kadar saldıracaklarını" söyledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini ancak hedeflerine ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceklerini söyledi.
Basın toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve ABD'nin İran nükleer tesislerini doğrudan hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.
Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.
İran'daki hedeflerine ulaşırlarsa saldırıları sürdürmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, saldırıları gerekenden erken de sonlandırmayacaklarını belirtti.
Netanyahu, "görevi tamamlamaya çok yakın olduklarını ve hedeflere ulaşmaya odaklandıklarını" savundu.
ABD, İran'ın zenginleştirdiği uranyumun akıbetinin peşinde
Amerikan ABC News kanalına konuk olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında konuştu.
İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilip edilmediği sorusuna Vance, "Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili bir şeyler yapmayı sağlamak için çalışacağız ve bu, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin konularından biri olacak." şeklinde yanıt verdi.
Vance, İran'ın artık bu stokları silah kalitesinde uranyuma dönüştürme kapasitesine sahip olmadığını söyleyerek asıl hedeflerinin de bu olduğunu dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tesislerin yok edildiğini savunmasının ardından New York Times'ın Fordo tesisinin "ağır hasar gördüğü ancak tamamen yok edilmediği" yönündeki haberine ilişkin ise Vance, "Ciddi hasar görmek ile tamamen yok edilmek arasındaki fark tam olarak nedir, emin değilim. Bildiğimiz şey, (İran'ı) nükleer programlarında önemli ölçüde geriye düşürdüğümüzdür." dedi.
Trump, bu sabah saatlerinde İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.
İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.