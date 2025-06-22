Dolar
39.67
Euro
45.60
Altın
3,367.60
ETH/USDT
2,178.10
BTC/USDT
99,000.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Çin, ABD'nin saldırılarının BM Şartı ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının BM Şartı'nı ve İran'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, "Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz." dedi.

Dilara Karataş, Yasin Yorgancı  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Çin, ABD'nin saldırılarının BM Şartı ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti

Ankara

Fu, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı güvencesi altında nükleer tesislerin bombalanması, ABD'nin eylemleri, BM Şartı ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerini, ayrıca İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal etmektedir." diyen Fu, bu durumun Orta Doğu'daki gerilimi artırdığını ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na "darbe vurduğunu" savundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fu, uluslararası toplumun barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için somut çabalar göstermesi gerektiğini ifade ederek, derhal ateşkese varılması çağrısı yaptı.

Çin'in, durumun kontrolden çıkma riski konusunda derin endişe duyduğunu belirten Fu, "Çatışmanın tarafları, özellikle İsrail, derhal bir ateşkese ulaşmalı, gerilimin artmasını önlemeli ve savaşın yayılmasını kesin bir şekilde engellemelidir." dedi.

Fu, diyalog ve müzakereye bağlılık çağrısında bulunarak, "Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz. Diyalog ve müzakere şu anda temel çıkış yoludur. İran'ın nükleer sorunu diplomatik yollarla çözmek için tüm imkanlar henüz tüketilmemiştir ve barışçıl bir çözüm için hala umut vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflara, sorunun siyasi çözümü konusunda kararlılıklarını sürdürme çağrısı yapan Fu, BMGK'den hızlı adımlar atmasını talep etti.

Fu, Rusya, Çin ve Pakistan'ın "derhal ve koşulsuz ateşkes, sivillerin korunması, uluslararası hukuka saygı, diyalog ve müzakere çağrısı" içeren bir karar taslağı önerdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusundaki sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Konsey üyelerinin bu karar taslağını ortaklaşa destekleyerek güçlü sorumluluk duygularını göstermelerini umuyoruz."

Çin, Rusya ve Pakistan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili BMGK üyelerine bir taslak karar göndermişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın kurulduğunu bildirdi
Türkiye'den, Suriye'de kiliseye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama
DMM'den gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama
"İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu" yayımlandı
Bakan Fidan: İstanbul Bildirisi'yle İslam dünyasının ortak sesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurduk

Benzer haberler

UAEA Başkanı'ndan "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması"nın çökebileceği uyarısı

UAEA Başkanı'ndan "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması"nın çökebileceği uyarısı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, İsrail'in NPT'nin tarafı olmamasını "çirkin ve alaycı" olarak niteledi

Çin, ABD'nin saldırılarının BM Şartı ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti

İsrail ordusu, İran’ın batısı ve Tahran’a hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı

İsrail ordusu, İran’ın batısı ve Tahran’a hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı
İran, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde kınanmasını istedi

İran, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde kınanmasını istedi
İranlı yetkili, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu

İranlı yetkili, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet