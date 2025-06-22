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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İranlı yetkili, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
İranlı yetkili, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu

Tahran

Rızayi, Meclis'te İran Atom Enerjisi Kurumu ile Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı yapıldığını duyurdu.

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Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini aktaran Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı." dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu belirten Rızayi, "Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Rızayi, "Komisyon üyeleri, ABD'nin saldırganlığına karşı kararlı, pişmanlık verici ve orantılı bir yanıt verilmesinin gerekliliğini vurguladı. Misilleme ve caydırıcı önlemler, üyeler arasında mutabakat sağlanan alanlar arasında." dedi.

Tahran'da halk, İsrail'e yönelik saldırıların sürmesini ve ABD'ye misilleme yapılmasını istedi

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırısının ardından başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplananlar, İsrail'e saldırıların devam etmesini ve ABD'nin saldırılarına karşılık verilmesini istedi.

İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösterilerde, kalabalık gruplar ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e öfkelerini dile getirdi. Gösteriye, ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı görüldü.

ABD'nin tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyan göstericiler, sık sık "Savaşacağız, öleceğiz, teslim olmayacağız" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da meydanda toplanan vatandaşların arasına katıldı. Katılımcılar, Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterisinde bulundu.

Gösteriye katılanlar, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin saldırısını İran'ın egemenliğine doğrudan bir tehdit olarak nitelendirerek, bu saldırıya karşı ülkenin birlik içinde yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

"Halkın tamamı Rehber'in arkasındadır"

Azerbaycan Türkçesiyle konuşan öğretmen Zehra Muhtari, "Biz bugün buraya ABD ve İsrail'in bize hiçbir şey yapamayacağını söylemek için geldik. Halkın tamamı Rehber'in arkasındadır." dedi.

Üniversite öğrencisi Leyla Sadiki, İran'ın egemenliğine yönelik saldırılara karşılık verilmesini desteklediğini belirterek, "Biz İran'ın çocuklarıyız. Siyonistler, siz kaybediyorsunuz; İran zafer kazanacak. İran'ın büyük halkının Tel Aviv'in kapısını kıracağı günden korkun." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Fatma Yareni, "Buraya vatanım için, Rehber'im (İran lideri Hamaney) için geldim. ABD ve İsrail hiçbir şey yapamaz. Tamamen Silahlı Kuvvetlerimizin arkasındayız. Vurun, vurun, biz arkanızdayız." dedi.

Akademisyen Nilüfer Efşar, "Bu savaşı biz başlatmadık. Buraya bunu söylemek için geldim." görüşünü paylaştı.

İranlı yetkililerin savaş başlatmayacaklarını ancak ülkeye yönelik bir saldırıya karşılık vereceklerini ve bunu kendilerinin bitireceğini her zaman vurguladıklarını söyleyen Efşar, "Amerika bize saldırdığında, onlar için sert bir intikam olacaktır. İran halkının özel bir ruhu var. Yüksek ruh, yüksek askeri teçhizattan çok daha önemlidir." diye konuştu.

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