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Dünya

Ben Gurion Havaalanı'nın vurulmasının ardından İsrail'in Yemen'e saldırı hazırlığı yaptığı aktarıldı

İsrail'in, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Yemen'e saldırı hazırlıkları yaptığı belirtildi.

Faruk Hanedar  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Ben Gurion Havaalanı'nın vurulmasının ardından İsrail'in Yemen'e saldırı hazırlığı yaptığı aktarıldı

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'in Yemen'e karşılık vereceğini aktardı.

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İsrail'in "Demir Kubbe"si ve ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) Yemen'den atılan balistik füzeyi engelleyememişti.

Haberde, İsrailli güvenlik kaynaklarının, "Husilerin Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmayı başarmasının ardından İsrail'in güçlü bir karşılık vereceğini" söylediği aktarıldı.

İsrail'in şimdiye kadar Yemen'e saldırmaktan kaçındığı ama bu saldırının ardından politikasını değiştirmeyi düşündüğü ileri sürüldü.

Kaynaklar, bu saldırının ardından Yemen'e saldırı yönünde hazırlık yapıldığını ve bunun için herhangi bir kısıtlama olmadığını ifade etti.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, öğleden sonra telekonferans yöntemiyle bazı bakanların ve savunma şeflerinin katılacağı "acil güvenlik istişare toplantısı" düzenleyeceği aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da "Kim bize zarar verirse yedi kat zarar görecektir." sözleriyle Yemen'deki Husileri tehdit etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasından beri Yemen'den fırlatılan 20 füzenin hava savunma sistemlerince durdurulduğu kaydedildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde ise hava savunma sisteminin önleme oranının yüzde 95 olduğu ileri sürüldü.

Hava yolu şirketleri uçuşlarını askıya aldı

Öte yandan Husilerin saldırısının ardından İspanya merkezli Air Europa ile Swiss Airlines, Lufthansa, ITA Airways ve Brüksel Airlines Ben Gurion'a bugün yapacakları uçuşları iptal etti.

Düşük maliyetli hava yolu şirketi Wizz Air, İsrail'e yönelik uçuşlarını salı sabahına kadar askıya alacağını duyurdu.

Air France bir uçuşunu iptal ederken, Fransız hava yolu şirketi Transavia'nın Tel Aviv uçağı Yunanistan'a iniş yaptı.

Yeni Delhi'den İsrail'e inmek üzere yola çıkan Air India uçağı da Ürdün semalarındayken Hindistan'a geri döndü.

Husiler, Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurmuştu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında havaalanına uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir krater oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

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