Dolar
41.59
Euro
48.84
Altın
3,858.51
ETH/USDT
4,173.40
BTC/USDT
114,300.00
BIST 100
11,012.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçın ardından RAMS Park'ta açıklama yapıyor
logo
Dünya

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi

Baskın sırasında Filistinlilere karşı yoğun şekilde gaz ve ses bombaları kullanıldı, El-Halil'in İzna beldesi girişinde İsrail askerleri gerçek mermi ile saldırıda bulundu.

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail kuvvetleri Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde bir binaya baskın düzenledi, Batı Şeria'nın güneyindeki Beyt Lahim çevresinde ise sıkı askeri önlemler aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Kefr Akab'da Filistinliler ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar çıktığını belirtti. Tanıklar, İsrail ordusunun baskınlar sırasında yoğun şekilde gaz ve ses bombaları kullandığını ifade etti.

Beyt Lahim ve çevresinde güvenlik tedbirlerini artıran İsrail ordusu, özellikle Dehişe Kampı, Beyt Ficar, Hızır ve Doha beldelerindeki sokak aralarında sivillere karşı gaz bombaları kullandı.

İsrail güçleri, bugün 3 İsrailli sivilin yaralandığı araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürülen Mehdi Deyriye adlı Filistinlinin evine de baskın düzenledi.

Dehişe Kampı, Hızır ve Doha beldelerine yönelik baskınlar sırasında evlere girilip girilmediği ve gözaltı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı İzna beldesi girişinde ise İsrail askerleri Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı ve gerçek mermilerle ateş açtı.

İsrail ordusu ayrıca askeri araçlarla Beyt Avva ve Deyr Samit beldelerine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir kişiyi, Cenin'in batısındaki Rummana beldesinde ise bazı gençleri gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısı sonucu ölen gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bazı mahallelere su verilemeyecek
Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü
Can Holding'e yönelik soruşturmada 18 şirkete kayyum atandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi

İsrailli analistler: Netanyahu, Trump planını bozabilir veya seçimlerde kullanabilir

Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivistler, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya kararlı

Katar: Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye de katılacak

Katar: Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye de katılacak
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 küçük çocuğu "casusluk" iddiasıyla gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 küçük çocuğu "casusluk" iddiasıyla gözaltına aldı
ABD'deki ankete göre halkın İsrail'e desteği önemli ölçüde azaldı

ABD'deki ankete göre halkın İsrail'e desteği önemli ölçüde azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet