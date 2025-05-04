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Dünya

Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu.

Faruk Hanedar  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

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Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaliman'nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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