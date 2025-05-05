ABD Başkanı Trump'tan, TikTok için verilen sürenin uzatılabileceği mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın yürürlüğe gireceği tarihin uzatılabileceği mesajını verdi.
Ankara
Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, TikTok uygulamasına ilişkin konuştu.
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Herhangi bir anlaşma olmaması halinde uygulamanın yasaklanmasına ilişkin yasanın yürürlüğe gireceği tarihi uzatıp uzatmayacağı sorusuna Trump, uzatabileceği şeklinde cevap verdi.
TikTok'un ABD gençleri arasındaki popülerliğine dikkat çeken Trump, uygulamanın "kalbinde bir yeri" olduğunu söyledi.
TikTok, Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün yeniden erişime açılmıştı.
ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, 4 Nisan'da da bu süreyi 75 gün uzatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.