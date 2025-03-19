ABD'de tutuklu Filistinli aktivist Halil, kendisini "siyasi tutuklu" olarak niteledi
ABD'de Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil, kendisini "siyasi tutuklu" olarak niteledi.
Ankara
Filistinli aktivist ve Columbia Üniversitesi'nden yeni mezun Mahmud Halil, yazdığı mektupta, tutuklanmasını ve göçmen merkezlerindeki tutukluların koşullarını kınadı.
- ABD'de Filistinli aktivist Halil'in serbest bırakılması talebiyle gösteriler düzenlendi
- ABD'de Filistin destekçisi öğrencilere yönelik gözaltılar sürüyor
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Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) gözaltı merkezinde tutulan Halil, buradan yazdığı mektubunda kendisini "siyasi tutuklu" olarak niteledi.
Halil, "Soğuk sabahlara uyanıyorum ve uzun günlerimi, kanunun korumasından mahrum bırakılan birçok insana karşı işlenen sessiz adaletsizliklere tanıklık ederek geçiriyorum." ifadesini kullandı.
Tutuklanmasının "özgür Filistin ve Gazze'deki İsrail şiddetinin son bulması için yaptığı aktivizmin" doğrudan bir sonucu olduğunu savunan Halil, "Tam özgürlük için mücadelede ısrar etmek bizim ahlaki zorunluluğumuz." dedi.
Öğrenciler, aktivistler arasında daha geniş bir dayanışma çağrısı
İsrail'in 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesiyle, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı kabul edilen "Nekbe'yi" anımsatan Halil, bu dönemde topraklarından edilmiş bir ailenin çocuğu olarak Suriye'deki bir Filistin mülteci kampında doğduğunu anlattı.
Halil, mezun olduğu Columbia Üniversitesinin, aktivizmi nedeniyle kendisini hedef aldığını ve "yasal süreci atlatıp İsrail'i eleştiren öğrencileri susturmak için yeni bir otoriter disiplin ofisi" kurduğunu belirtti.
Protesto hakkını savunmak amacıyla öğrenciler, aktivistler ve seçilmiş yetkililer arasında daha geniş bir dayanışma çağrısında bulunan Halil "Tutuklanmam, öğrenci hareketinin kamuoyunu Filistin kurtuluşuna yönlendirmedeki gücünün bir kanıtıdır." diye yazdı.
8 aylık hamile eşi Noor Abdalla'nın yakında doğum yapmasının beklendiğine dikkati çeken Halil, "Her şeye rağmen ilk çocuğumun doğumuna tanıklık etmek için özgür kalacağımı umuyorum." ifadesini kullandı.
Halil'in tutuklanması
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.
Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.
ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.
Şu an Louisiana eyaletinde tutulan Halil'in bu ay sonu göçmenlik yargıcının karşısına çıkarılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.