Trump Tower'da toplanan Amerikalı Yahudi grup, Filistinli aktivist Halil'in serbest bırakılmasını istedi
New York'ta, "Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)" isimli Yahudi sivil toplum örgütü, Trump Tower'da düzenlediği oturma eyleminde Filistinli aktivist Mahmud Halil'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi ve derhal serbest bırakılmasını talep etti.
Ankara
JVP üyeleri, Columbia Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığı gösterilere öncülük eden Halil'in gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla New York'taki Trump Tower'da toplandı.
Üzerinde "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazan kırmızı tişörtler giyen ve "Mahmud'u hemen eve getirin" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Nazilerle savaşın, öğrencilerle değil" sloganları attı.
New York'ta Trump Tower'da toplanan Amerikalı Yahudi grup, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılmasını istedi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 13, 2025
◾ Polis gruba müdahale etti
◾ Bazı protestocular gözaltına alındı
📌 ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist… pic.twitter.com/VfYUYOlWnT
Grup, ABD Başkanı Donald Trump'a ait binanın lobisinde yaptığı oturma eyleminde, Halil'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Polis, eylemcilere alanı terk etmeleri yönünde uyarı yaptıktan sonra gruba müdahale etti ve bazı protestocuları gözaltına aldı.
Halil'in gözaltına alınması
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Halil, 3 Mart'ta eşi ile evine giderken gözaltına alınmıştı.
Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkilileri tarafından gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
Halil'in durumunun 27 Mart'ta çıkacağı Göçmenlik Mahkemesi duruşmasında netleşmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.