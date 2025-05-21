Dolar
38.86
Euro
44.09
Altın
3,314.04
ETH/USDT
2,585.70
BTC/USDT
107,410.00
BIST 100
9,514.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de, Trump'ın kamyon şoförlerine İngilizce şartı getiren kararnamesi yürürlüğe girdi

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Başkan Donald Trump'ın ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesine ilişkin yönergeyi yürürlüğe koyacak emre imza attı.

Şilan Turp  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
ABD'de, Trump'ın kamyon şoförlerine İngilizce şartı getiren kararnamesi yürürlüğe girdi

Ankara

ABD Ulaştırma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Duffy'nin, Trump'ın İngilizce bilmeyen ticari kamyon şoförlerinin görevden alınmasını öngören kararnamesine ilişkin emri imzaladığı bildirilen açıklamada, "Önce Amerika demek, önce güvenlik demektir. Amerikalılar, trafik işaretlerimizi anlayıp yorumlayabilen kamyon şoförleriyle aynı yollarda olduklarında çok daha güvendedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Trump yönetiminin söz konusu hamlesi, bu yeni uygulamanın farklı etnik kökenlere sahip kişilere karşı "misilleme ya da ayrımcılık" amaçlı kullanılabileceğine yönelik endişelere neden oldu.

Nisanda imzalanan bu kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.

Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

Başkan Trump yönetiminin bu adımları, kamu düzeni ve göçmenlik politikaları konusundaki sert duruşunun bir devamı olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti
Bakan Uraloğlu: İpek Yolu yalnızca ticaretin değil, kültürlerin, fikirlerin ve dostluğun da yolu olmuştur
TBMM Genel Kurulunda HSK'nin 5 yeni üyesi seçildi
Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde meslektaşlarıyla bir araya geldi
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

ABD'de, Trump'ın kamyon şoförlerine İngilizce şartı getiren kararnamesi yürürlüğe girdi

ABD'de, Trump'ın kamyon şoförlerine İngilizce şartı getiren kararnamesi yürürlüğe girdi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan "İran ile nükleer anlaşma kolay olmayacak" mesajı

Trump, ABD'nin yeni savunma mimarisi Altın Kubbe'yi inşa edeceklerini duyurdu

Pentagon, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin "özel inceleme birimi" kuruyor

Pentagon, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin "özel inceleme birimi" kuruyor
ABD'de hapishaneden kaçan 10 mahkumun 6'sının yakalanmasına çalışılıyor

ABD'de hapishaneden kaçan 10 mahkumun 6'sının yakalanmasına çalışılıyor
ABD'li milyarder Musk, siyasete çok daha az harcama yapacağını belirtti

ABD'li milyarder Musk, siyasete çok daha az harcama yapacağını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet