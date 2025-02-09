Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,631.70
BTC/USDT
96,568.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Trump yönetimi milyarlarca dolarlık biyomedikal araştırma fonlarında kesintiye gideceğini duyurdu

ABD’de Trump yönetiminin, üniversite ve tıp merkezlerindeki biyomedikal araştırma fonlarına yapılan milyarlarca dolarlık federal hibelerden kesintiye gideceği açıklandı.

Islam Doğru  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
ABD'de Trump yönetimi milyarlarca dolarlık biyomedikal araştırma fonlarında kesintiye gideceğini duyurdu

New York

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) planlanan kesintiler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, NIH'ın araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan çok sayıda federal hibe verdiği belirtilerek, hibe kalemlerinde "tesisler" ve "yönetim" olarak tanımlanan "dolaylı maliyetler" için kesintiye gidileceği ifade edildi.

ABD'nin dünyanın en iyi tıbbi araştırmalarına sahip olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Buna göre, mümkün olduğunca çok fonun idari genel giderler yerine doğrudan bilimsel araştırma maliyetlerine yönlendirilmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kesintilerin yılda 4 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayacağı kaydedilerek, uygulamanın derhal yürürlüğe gireceği bildirildi.

NIH’ın sosyal medya platformu üzerinden yapılan bir paylaşımda, geçen yıl NIH’ın araştırmalar için tahsis ettiği 35 milyar doların 9 milyar dolarının, "dolaylı maliyetler" olarak nitelenen idari genel giderler için harcandığı bilgisi verildi.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın yöneticiliğini yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), sosyal medya paylaşımında, NIH'ın yeni politikasının "aşırı hibe idari maliyetlerinden" milyarlarca dolar tasarruf sağlayacağı belirtilerek, uygulama "NIH ekibinin muhteşem işi" olarak övüldü.

Musk, kendi hesabından yaptığı paylaşımda, NIH’ın eski politikasının "bir soygun" olduğunu iddia ederek, "Onlarca milyar dolarlık bağışı olan üniversitelerin araştırma ödül parasının yüzde 60'ını 'genel giderler' için zimmete geçirdiğine inanabiliyor musunuz?" diye yazdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Tekin canlı yayında soruları yanıtladı
Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı
DMM, güçlendirme yapılacak okulda eğitime başlandığı iddiasını yalanladı
MİT Başkanı Kalın, İran'da temaslarda bulundu
Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Benzer haberler

ABD'de Trump yönetimi milyarlarca dolarlık biyomedikal araştırma fonlarında kesintiye gideceğini duyurdu

ABD'de Trump yönetimi milyarlarca dolarlık biyomedikal araştırma fonlarında kesintiye gideceğini duyurdu

ABD'de federal yargıç, Hükümet Verimliliği Departmanının Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimini engelledi

ABD'de mahkeme, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması" kararının yürütmesini durdurdu

Alman aktivistler, Elon Musk’ın X'ine karşı seçim manipülasyonuna ilişkin davayı kazandı

Alman aktivistler, Elon Musk’ın X'ine karşı seçim manipülasyonuna ilişkin davayı kazandı
Time dergisi, "ABD başkanlık koltuğuna oturmuş Elon Musk'ı" kapağına taşıdı

Time dergisi, "ABD başkanlık koltuğuna oturmuş Elon Musk'ı" kapağına taşıdı
ABD'nin gündemindeki USAID, uluslararası medya operasyonlarında da rol aldı

ABD'nin gündemindeki USAID, uluslararası medya operasyonlarında da rol aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet