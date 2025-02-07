ABD'de, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan binlerce personelin işine son verilebileceği iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nda (HHS) çalışan binlerce personelin işten çıkarılması için bir kararname üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Ankara
Wall Street Journal'da (WSJ), konuya dair bilgisi olan kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na ilişkin iddiaları haberleştirildi.
- Trump'ın "küçülme" planı kapsamında CIA personeline işten ayrılmalarının teklif edildiği iddiası
- Trump'ın federal çalışanlara istifa karşılığı tazminat teklifini 20 bin kişinin kabul ettiği iddiası
- FBI'da görevli bazı üst düzey yetkililerin istifa etmeye zorlandığı iddia edildi
İddialarda Trump yönetiminin, binlerce Sağlık Bakanlığı personelinin işine son verecek bir kararname üzerinde çalıştığı belirtildi.
Gelecek hafta çıkarılabileceği söylenen kararnamenin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yanı sıra, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) personelini de etkileyeceği ileri sürüldü.
Söz konusu kararnamenin ayrıntılarının kesinleşmediği ifade edilirken, yönetimin kararnameden vazgeçebileceği de aktarıldı.
Öte yandan Beyaz Saray dün, HHS'ye ilişkin bir kararname çıkacağı iddialarını reddetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.