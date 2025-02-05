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Dünya

Trump'ın "küçülme" planı kapsamında CIA personeline işten ayrılmalarının teklif edildiği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın "federal hükümeti küçültme" çabalarına Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) personelinin dahil edildiği iddia edildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Trump'ın "küçülme" planı kapsamında CIA personeline işten ayrılmalarının teklif edildiği iddiası

Ankara

CNN'in teşkilat sözcüsü ve detaylara vakıf yetkililere dayandırdığı haberine göre, CIA, tüm çalışanlarına "işten çıkmalarına ilişkin teklifte" bulundu.

Teklifte federal çalışanlara, "işlerini bırakabilecekleri, yaklaşık 8 aylık maaş ve sosyal haklar alabilecekleri"nin aktarıldığı öne sürüldü.

CIA’nın tüm çalışanlarına bu teklifi sunduğu ve teşkilatın bu teklifin yapıldığı "ilk büyük ulusal güvenlik kurumu" olduğu kaydedildi.

ABD basınında, bu teklifin ilk olarak New York merkezli Wall Street Journal gazetesi tarafından kamuoyuna duyurulduğu aktarıldı.

Teklifin ABD Başkanı Trump'ın federal hükümeti küçültme ve şekillendirme çabalarının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

CIA Sözcüsü, bu teklifin, "çalışanların ABD yönetiminin ulusal güvenlik önceliklerine duyarlı olmasını sağlamasına yardımcı olmayı" ve "kuruma yeni bir enerji kazandırmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu" belirtti.

Teklifin diğer federal kurumları kapsayan, "ertelenmiş istifa tekliflerine" benzediği ve CIA'da yüksek öncelikli görevleri yürütenlerin yararlanamayacağı iddia edildi.

ABD ulusal basınında CIA'in bütçe ve istihdam istatistiklerini açıklamadığı kaydedildi.

Dün Trump hükümetinin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklifinin 20 bin çalışan tarafından kabul edildiği ileri sürülmüştü.

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