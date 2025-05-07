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Dünya

ABD'de mahkeme, Filistinli aktivist Halil'in yargılanmasının New Jersey'de devamına hükmetti

ABD'de mahkeme, yaklaşık iki aydır gözaltında tutulan Columbia Üniversitesi öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil hakkındaki yargılamanın New Jersey Bölge Mahkemesi'nde devam etmesine hükmetti.

Nuri Aydın  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
ABD'de mahkeme, Filistinli aktivist Halil'in yargılanmasının New Jersey'de devamına hükmetti

Houston

ABD 3. Temyiz mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Halil'in yargılanmasının Louisiana eyaletinde görülmesi gerektiği yönündeki başvurusunu ele aldı.

Mahkeme, DHS'nin talebini reddederek Halil'in duruşmasının New Jersey Bölge Mahkemesi'nde devam etmesine karar verdi.

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Amerikan Medeni Haklar Birliğinin (ACLU) kıdemli danışmanı Brett Max Kaufman, Columbia Üniversitesinde Filistin'i savunduğu gerekçesiyle “hukuka aykırı” şekilde gözaltına alınan Halil’in ailesinden ve avukatından yaklaşık 2 bin 250 kilometre uzakta, Louisiana’daki bir tesise sevk edilmesine dair açıklamasında, "Yargının temel görevi, hükümetin temel haklarımızı bu şekilde istismar etmesine karşı durmaktır." dedi.

Kaufman, gözaltındaki Halil'in ilk çocuğunun doğumuna da katılamadığını hatırlatarak "Bu kararın, anayasal olmayan gerekçelerle tutuklanan kişilerin avukatlarının, müvekkillerini nerede savunacaklarını bilmelerini zorlaştırmak adına yapılan hukuki bölge arayışlarına karşı mahkemelere de güçlü bir mesaj göndermesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

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