ABD'de küçük uçağın mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi öldü
ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul
Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre uçak, eyaletin Orange County bölgesindeki havaalanından kalkış yaptıktan iki dakika sonra yakındaki mobilya fabrikasının çatısına düştü.
ABD'nin California eyaletinde küçük bir uçağın mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı https://t.co/XE1sNJd4r6 pic.twitter.com/XHadjTeEs4— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 3, 2025
Kazada ilk belirlemelere göre 19 fabrika çalışanı yaralandı, uçakta oldukları belirtilen 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişiye olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı, 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Havaalanı operasyonlarında çalışan Chris Villalobos, pilotun havalandıktan sonra acil iniş yapmak için geri döneceğini hava trafik kontrol kulesine bildirdiğini ancak uçakla ilgili sorunun kaynağının belli olmadığını belirtti.
Villalobos, uçak sahibinin havaalanını sıklıkla kullandığını ifade etti.
Fullerton Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin yakın akrabalarıyla iletişime geçildikten sonra tespit edileceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.