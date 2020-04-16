ABD'de koronavirüs ölümlerine 'muhtemel vakaların' da eklenmesi sayıyı artırdı
ABD'de yeni tip koronavirüse ilişkin ölü sayısı, kesin tanı konulmayan ancak virüs şüphesi bulunan "muhtemel vakaların" da dahil edilmesiyle 30 bin 990 oldu.
Washington DC
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 14 Nisan itibarıyla "muhtemel" virüs ölümlerinin de resmi sayılara dahil edileceğini açıkladı.
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Uygulamanın hayata geçirilmesiyle ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayıları son 2 günde ciddi artış gösterdi. Söz konusu ölümlerin büyük bölümünün ise New York eyaletinde gerçekleştiği bildirildi.
ABD'de koronavirüs vaka ve ölü sayılarını takip eden ve Amerikan medyasının da ana kaynak olarak kullandığı Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, 14 Nisan'da 23 bin 649 olarak kayda geçen Kovid-19 ölümleri, bu eklemelerle 16 Nisan'da 30 bin 990'a yükselmiş oldu.
CDC, daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ediyordu.
"Muhtemel vaka" olarak nitelendirilen, klinik bulguları koronavirüse işaret eden ancak test yaptırmayan kişiler ise bugüne kadar istatistiklerin dışında tutuluyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.