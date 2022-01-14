Dolar
13.52
Euro
15.51
Altın
1,827.50
ETH/USDT
3,271.40
BTC/USDT
42,603.00
BIST 100
2,065.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite sosyal medya şirketlerini ifadeye çağırdı

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, sosyal medya şirketleri Facebook, Twitter, Reddit ile Google ve Youtube'un ana şirketi Alphabet'i ifade vermeye çağırdı.

Dildar Baykan Atalay   | 14.01.2022
ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite sosyal medya şirketlerini ifadeye çağırdı

Washington DC

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komitenin Başkanı Bennie Thompson yaptığı yazılı açıklamada, "Komitemiz için iki temel soru var. Demokrasimize yönelik şiddet içerikli saldırıya yol açan dezenformasyon ve aşırıcılık nasıl yayıldı? Sosyal medya şirketleri, insanların şiddete başvuracak kadar radikalleşmesini önlemek için ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Thompson, defalarca talepte bulunmalarına rağmen bu sorulara yanıt verecek belgelerin kendilerine iletilmediğini belirterek, Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet yetkililerini ifadeye çağırdıklarını bildirdi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti
Fransa'da son 24 saatte 305 bin 322 Kovid-19 vakası kaydedildi
DSÖ: Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insana tek doz Kovid-19 aşısı yapılmadı
Türkiye Sudan'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite sosyal medya şirketlerini ifadeye çağırdı

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite sosyal medya şirketlerini ifadeye çağırdı

ABD Senatosu, Kuzey Akım-2'yi hedef alan yaptırım tasarısını reddetti

ABD: Rusya ile diplomasiye de ekonomik yaptırımlara da hazırız

FBI Kongre baskını soruşturmasında aşırı sağcı grubun liderini yakaladı

FBI Kongre baskını soruşturmasında aşırı sağcı grubun liderini yakaladı
BM: ABD-Rusya arasında herhangi bir çatışma Avrupa ve dünya için felaket olur

BM: ABD-Rusya arasında herhangi bir çatışma Avrupa ve dünya için felaket olur
ABD'deki İslamofobik grupların Müslümanlar arasında İsrail destekli casusluk yaptığı öne sürüldü

ABD'deki İslamofobik grupların Müslümanlar arasında İsrail destekli casusluk yaptığı öne sürüldü