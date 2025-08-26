Dolar
41.03
Euro
47.70
Altın
3,377.61
ETH/USDT
4,418.20
BTC/USDT
110,189.00
BIST 100
11,482.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda konuşuyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Dünya

ABD'nin Arizona eyaletinde dev toz bulutu uçuşların aksamasına ve elektrik kesintilerine yol açtı

ABD'nin Arizona eyaletinde kum fırtınası nedeniyle oluşan devasa toz bulutu, Phoenix kentinde elektrik kesintilerine, uçuşların gecikmesine yol açtı.

Aynur Şeyma Asan  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
ABD'nin Arizona eyaletinde dev toz bulutu uçuşların aksamasına ve elektrik kesintilerine yol açtı

Ankara

CNN'in haberine göre, genelde düz ve kurak bölgelerde meydana gelen toz ve kum fırtınası, Arizona City ve Phoenix'i etkisi altına aldı.

Phoenix'te dev toz bulutu oluşmasına yol açan kum fırtınası, şiddetli yağış ve rüzgarın da etkisiyle Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşların gecikmesine ve havalimanının çatısında hasara yol açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Meteoroloji servisinden yetkililer, düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşüren fırtına nedeniyle Phoenix'in de yer aldığı Maricopa bölgesinde 60 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir
Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü
Emine Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz

Benzer haberler

ABD'nin Arizona eyaletinde dev toz bulutu uçuşların aksamasına ve elektrik kesintilerine yol açtı

ABD'nin Arizona eyaletinde dev toz bulutu uçuşların aksamasına ve elektrik kesintilerine yol açtı

Avustralya'nın ulusal posta kurumu, tarifeler nedeniyle ABD'ye kargoların çoğunu askıya aldı

ABD'de Kongre üyeleri, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine saldırılarına tepki gösterdi

SpaceX'in Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, hava koşulları nedeniyle ertelendi

SpaceX'in Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, hava koşulları nedeniyle ertelendi
Trump, ABD Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirebileceğini söyledi

Trump, ABD Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirebileceğini söyledi
Trump, Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından "memnun olmadığını" belirtti

Trump, Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından "memnun olmadığını" belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet