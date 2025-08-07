Dolar
ABD'de helikopterin Mississippi Nehri'nde mavnanın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü

ABD'nin Illinois eyaletinde bir helikopterin, elektrik hattına çarpmasının ardından Mississippi Nehri'ndeki bir mavnanın üzerine düşerek alev alması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sercan İrkin  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
ABD'de helikopterin Mississippi Nehri'nde mavnanın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Illinois

Yetkililer, Illinois eyaletine bağlı East Alton bölgesinde meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Elektrik hattına çarpan helikopterin Mississippi Nehri'ndeki mavnanın üzerine düşerek alev aldığını belirten yetkililer, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, olay anında mavnada kimsenin bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Kazanın ardından, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen yetkililer, Mississippi Nehri'nde ticari geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.

Yetkililer, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazanın nedenini soruşturacağını kaydetti.

