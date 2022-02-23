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Dünya

ABD'de halk, ülkenin Ukrayna-Rusya çatışmasında öncü rol üstlenmesini istemiyor

ABD'de yapılan bir anket, halkın sadece yüzde 26'sının ABD'nin Rusya-Ukrayna çatışmasında öncü bir rol üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

Dildar Baykan Atalay   | 23.02.2022
ABD'de halk, ülkenin Ukrayna-Rusya çatışmasında öncü rol üstlenmesini istemiyor

Washington

AP ve NORC'un 18-21 Şubat'ta 1289 kişi üzerinde yaptığı ankette, ABD'nin Rusya-Ukrayna krizindeki rolü incelendi.

Ankete katılanların yüzde 52'si ABD'nin Ukrayna-Rusya çatışmasında çok az bir rolü olması gerektiğini düşündüğünü, yüzde 20'si de ABD'nin bu konuda hiçbir rol üstlenmemesi gerektiğini aktardı.


Katılımcıların sadece yüzde 26'sı ise ABD'nin söz konusu çatışmada öncü bir rol üstlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankette, halkın çoğunluğunun şu anda dış politikadan ziyade ülkede kötüleşen ekonomik durum ve artan enflasyona odaklandığı kaydedildi.

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