Dünya

Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı iddia edildi

Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir hukuki uzlaşmaya yaklaştığı ileri sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı iddia edildi

Ankara

New York Times'a konuşan ve sürece aşina 4 kaynağa göre, Beyaz Saray ile üniversite temsilcileri, geçen hafta kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmelerde ilerleme kaydetti ve bir uzlaşma çerçevesi üzerinde çalışmaya başladı.

Kaynaklardan üçü, bu çerçeve kapsamında Harvard'ın, federal yönetimin talebi doğrultusunda mesleki ve eğitim programları ile araştırmalara 500 milyon dolar değerinde harcama yapmayı kabul edeceğini iddia etti.

Diğer kaynak ise üniversitenin kampüste antisemitizmle mücadele çabalarını sürdürme taahhüdünde bulunacağını ileri sürdü.

Haberde ayrıca, uzlaşma sağlanması durumunda Başkan Donald Trump yönetiminin, üniversite hakkında yürütülen soruşturmaları da sonlandıracağı iddia edildi.

Harvard, bu anlaşma sayesinde araştırma fonlarına yeniden erişim sağlayacak ve akademik bağımsızlığını koruma gerekçesiyle karşı çıktığı "denetçi atanması" şartından da kurtulacak.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

