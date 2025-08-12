Dolar
40.71
Euro
47.35
Altın
3,353.27
ETH/USDT
4,304.40
BTC/USDT
118,841.00
BIST 100
11,007.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Intel CEO'su Tan ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, istifa çağrısında bulunduğu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile bir araya geldi.

Dilara Zengin Okay  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
ABD Başkanı Trump, Intel CEO'su Tan ile görüştü

Washington

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte Intel CEO'su Tan ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmenin "çok ilginç" geçtiğini belirten Trump, Tan'ın başarısını ve yükselişini "inanılmaz bir hikaye" olarak tanımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, "Sayın Tan ve kabine üyelerim birlikte vakit geçirecek ve gelecek hafta bana önerilerde bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Intel CEO'su Tan'a istifa çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından gelmişti.

Cotton, 6 Ağustos tarihli mektubunda, Intel CEO'su Tan'ın yatırımları ve Çin Komünist Partisi ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edilen yarı iletken firmalarıyla olan ilişkileri konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Intel CEO'su Tan ise kendisini istifaya çağıran Trump'a yönelik yaptığı açıklamada, "Gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak üzere ABD yönetimiyle temas halindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklama
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı kaydedildi

Benzer haberler

AB'nin 26 liderinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj: Ukrayna ve Avrupa'nın çıkarları korunmalı

AB'nin 26 liderinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj: Ukrayna ve Avrupa'nın çıkarları korunmalı

Trump, Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" savundu

ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi

ABD Başkanı Trump, Intel CEO'su Tan ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Intel CEO'su Tan ile görüştü
Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı iddia edildi

Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı iddia edildi
Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 gün daha askıya aldı

Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 gün daha askıya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet