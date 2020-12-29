Euro
9.10
Dolar
7.45
BIST 100
1,439.29
Altın
1,876.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, Trump yönetimini geçiş sürecinde kendisine ve ekibine engel olmakla suçladı

ABD başkanlığına seçilen Biden, Trump yönetimini, kendisine ve ekibine geçiş sürecinde zorluk çıkarmakla suçlayarak, "ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu." dedi.

Betül Yürük   | 29.12.2020
Biden, Trump yönetimini geçiş sürecinde kendisine ve ekibine engel olmakla suçladı

New York

Joe Biden, Delaware'de yaptığı açıklamada, özellikle Savunma Bakanlığının siyasi liderliğin geçiş sürecini engellediğini söyledi. 

Geçiş sürecinde Trump yönetiminin kendisine ve ekibine engel olduğunu belirten Biden, "ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminden önemli güvenlik alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri alamadıklarını öne süren Biden, bu tür gecikmelerin ABD'nin düşmanların güvenlik zafiyetinden yararlanmasına neden olabileceğini dile getirdi.

Biden, Çin hükümetini ticaret ve teknoloji, insan hakları ve diğer alanlardaki ihlallerinden sorumlu tutabilmek için de ABD'nin ortak ve müttefikleri ile koalisyon oluşturması gerektiğini kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biden Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir
DSÖ: Gelecekte Kovid-19'dan daha şiddetli olabilecek salgına karşı hazırlanmalıyız
İngiltere'de son 24 saatte 41 bin 385 Kovid-19 vakası görüldü
Arsenal'in Brezilyalı stoperi Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasını onayladı

Biden Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

Biden, Trump yönetimini geçiş sürecinde kendisine ve ekibine engel olmakla suçladı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 341 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 341 bini geçti
2020'de ABD'nin gündemine Kovid-19 salgını damga vurdu

2020'de ABD'nin gündemine Kovid-19 salgını damga vurdu
ABD'ye Kovid-19 salgınında 'en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği' uyarısı

ABD'ye Kovid-19 salgınında 'en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği' uyarısı