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Dünya, Koronavirüs

Biden Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, savaş dönemlerinde kullanılan Savunma Üretim Yasasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretiminin artırılması için devreye sokabileceği bildirildi.

Betül Yürük   | 29.12.2020
Biden Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.

Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'na başvurmuştu.

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