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Dünya

ABD küçük dronların sokaklarda gece uçuşuna izin verecek

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), küçük boyutlu dronların sokaklarda gece uçabilmesi için izin çıkaracaklarını duyurdu.

Dildar Baykan   | 29.12.2020
ABD küçük dronların sokaklarda gece uçuşuna izin verecek

Washington

FAA'den yapılan yazılı açıklamada, küçük boyutlu dronların gece vakti uçması için izin çıkarılacağı bildirildi. 

Kararın ocak ayından sonra 60 gün içerisinde uygulamaya geçeceğini belirten FAA, güvenlik sorunları konusundaki endişeyi gidermek için de dronlara uzaktan erişim kimliği teknolojisi şartı koyacaklarını kaydetti.

FAA'in bu kararının ticari teslimatlar için drone kullanımında büyük bir adım olduğu belirtildi.

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